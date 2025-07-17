“Yabancıya destek, yerli çiftçiye köstek olan AKP iktidarı yine şaşırtmadı!” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Tüccar sıfır gümrükle ithal ettiği mısırla depolarını dolduracak, çiftçinin emeği daha tarladan biçilmeden değer kaybedecek” ifadesini kullandı.

BU KARAR MISIR ÜRETİCİSİNİ BİTİRİR

Milletvekili Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Hasada sayılı günler kala 31 Temmuz'a kadar sıfır gümrükle 500 bin ton mısır ithalatı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Yerli ve Milli"yiz diyen AKP iktidarı yine şaşırtmadı ve kendi çiftçimize köstek olurken, yabancı çiftçiye, tüccarlara destek olacak bir karara imza attı. Mazot, gübre gibi girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiye iktidar tarafından bir darbe daha indirildi. Tüccar sıfır gümrükle ithal ettiği mısırla depolarını dolduracak, çiftçinin emeği daha tarladan biçilmeden değer kaybedecek.

Çiftçilerimiz iktidara şu soruları yöneltiyor:

Bu ay sonuna kadar sıfır gümrükle ithal edilen mısır, gelecek ay başı yerli hasat başlayana kadar tükenir ve yerli mısıra talep olur mu?

Depolar ithal mısırla yerli hasattan hemen önce dolarsa fiyatlar düşmez mi?

Türkiye’de 15 gün için 500 bin ton ithal mısır kotası açılıyorsa, yıllık mısır ihtiyacımız 12 milyon ton mu?

Sıfır gümrükle, ucuz mısır ithal edilmesine rağmen en büyük kullanıcısı olan yem sanayiinde yem fiyatları düşmüyorsa, bu ucuz fiyatlı mısırı kimler ithal ediyor ve neye yarıyor?

Nişasta sanayii ithal ediyorsa, düşürülen NBŞ kotasına rağmen üretilen glikoz ve fruktoz nasıl ve nereye satılıyor?

Bu ithalat kararını alan Ticaret Bakanlığı, arz fazlası veya talep düşüklüğü ile tarlada kalan çiftçinin ürünleri için neden aynı hızla davranarak ihracat desteği vermiyor?”

Muhabir: Haber Merkezi