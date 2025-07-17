5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddeleri uyarınca, Ankara Valiliği’nin çağrısı doğrultusunda, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, “Başkan Vekili Seçimi Yapılması” gündemiyle Ankara’da toplandı.

Birlik Başkan Vekilliği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer üçüncü tur sonunda en fazla oyu alarak Birlik Başkan Vekili seçildiği TBB Meclis Toplantısı’na Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile Çorum Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Cengiz de hazır bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın seçimle ilgili yaptığı paylaşımda: “Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nda Başkan Vekili seçimi için oyumuzu kullandık. Sonuçların Belediyeler Birliği'miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” görüşüne yer verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ