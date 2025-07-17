5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddeleri uyarınca, Ankara Valiliği’nin çağrısı doğrultusunda, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, “Başkan Vekili Seçimi Yapılması” gündemiyle Ankara’da toplandı.

Birlik Başkan Vekilliği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi.

864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde, Başkan Vekili seçimi üç turda tamamlandı. İlk turda Vahap Seçer 457, Ahmet Metin Genç 252 oy aldı.

Seçimin ilk turunda adaylar üye tam sayısının üçte ikisi olan 576 oyu alamadığı için ikinci tura geçildi. Bu turda Seçer 456, Genç 218 oy aldı.

Yapılan seçimlerin üçüncü turunda 453 meclis üyesinin oyunu alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Birlik Başkan Vekili seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise 199 oy aldı.

SEÇER: “EKREM BAŞKANDAN

VE ZEYDAN BAŞKANDAN ALDIĞIMIZ

BAYRAĞI BERABERCE TAŞIYACAĞIZ”

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Seçer, TBB tarihinde ilk kez böyle bir sürecin yaşandığını ifade etti. Haziran 2024’te Ekrem İmamoğlu’nun TBB Başkanı seçildiğini, ancak 23 Mart 2025’te tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Başkan Vekili seçildiğini hatırlattı.

Seçer, 2026 yılının Haziran ayına kadar olumsuz bir gelişme olmazsa, TBB Başkan Vekili olarak görevini sürdüreceğini ifade ederek Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar’dan devraldığı bayrağı, encümen üyeleriyle birlikte taşıyacağını söyledi.

“TBB TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA EŞİT MESAFEDE”

TBB’nin tüm belediye başkanlarına eşit mesafede olduğunu, siyaset üstü bir anlayışla adaletli hizmet sunmaya devam edeceğini belirten Seçer, hukukun siyasetin aracı olamayacağını, adaletin kutup yıldızı gibi sabit kalması gerektiğini ifade etti. Seçer, belediye başkanlarının haksız yere tutuklanması şehirlerin huzurunu bozuyor.” dedi.

Masumiyet karinesi ilkesine aykırı olarak belediye başkanlarının “suçlu gibi” gösterildiğini ifade eden Seçer, tutuklamaların istisnai olması gerektiğini, ancak bunun kural haline getirildiğini söyledi.

“BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHİRLERİN

MORAL VE MOTİVASYON KAYNAĞIDIR”

Belediye başkanlarının şehirlerin sadece hizmetkarı değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Seçer, belediye başkanlarının şehirlerin moralini yükseltmedeki kritik rolünü vurguladı.

“TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, SİYASET ÜSTÜ BİR KURUM”

Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Abdurrahman Tutdere ve diğer belediye başkanlarına selam göndererek dayanışma mesajı veren Seçer, ayrıca TBB’nin yeni Başkan Vekili olarak, TBB’yi tüm belediye başkanlarını kucaklayan bir yapı olarak gördüğünü ifade etti. Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Belediyeler Birliği, siyaset üstü bir kurumdur. Bugün karşınızda Başkan Vekili olarak bulunuyorum ve bu kurumun herkesi kendi belediye başkanı olarak gördüğünü söylüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, birçok alanda değerli çalışmalar yürütüldü. Türkiye Belediyeler Birliği, sadece alet, ekipman, araç-gereç bağışlayan bir kurum değildir. Her şeyden öte, bir belediye başkanı için paradan, aletten, edevattan daha önemli bir şey var: Bilgi, liyakat ve know-how. TBB bunu sağlıyor. Uluslararası fonlara ve finansa erişimde, doğru ve efektif projelerde nasıl yol alınacağı, liyakatlı kadroların nasıl yetiştirileceği ya da güncel sorunlara nasıl eğilinmesi gerektiği konusunda çok değerli toplantılar yapıldı, aksiyonlar alındı. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi ya da endişesi olmasın.”

Tüm belediye başkanlarını birlik olmaya çağıran Seçer, “Bu bir çağrıdır: Türkiye’ye demokratikleşme, barış, huzur ve reformu yerelden başlatmalıyız.” dedi.

Başkanlık seçiminin ardından, TBB Encümeni TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde temmuz ayı Encümen Toplantısını gerçekleştirdi.

Muhabir: Haber Merkezi