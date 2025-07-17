Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren ve yurt dışına çok sayıda vip araç dizayn ederek Çorum’un adını dünya çapına duyuran V Dizayn Sahibi Musa Aydaş, Çorum’un biran önce havaalanına kavuşması temennisinde bulundu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın havaalanı konusundaki hassasiyetini önemsediklerini ifade eden Musa Aydaş, dünyanın birçok ülkesine özel vip ve makam araç dizayn ettiklerini, bu yüzden Çorum’a gelmek isteyen müşterilerin en çok şehirde bir havaalanı olup olmadığını sorduklarını söyledi.

Ayrıca yurt içinde de valiler, bakanlar, belediye başkanları, bürokratlar, iş insanları ve ünlü sanatçılara özel makam araçları ürettiklerinin altını çizen Aydaş, Çorum’a gelecek misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak istediklerini, bunun içinde Çorum’a ulaşımın daha konforlu ve kısa sürede olmasının ise havaalanından geçtiğini kaydetti.

Havaalanı olan şehirlerin ticarette daha da geliştiğini vurgulayan Musa Aydaş, “Günümüz teknoloji ve gelişme çağıdır. Neden biz bu teknoloji ve gelişme çağından mahrum kalalım. Buradan yetkililere sesleniyorum! Tüm ticaret yapan esnaflarımız için, Çorum’un daha iyi yerlere gelebilmesi, yatırım ve istihdamın daha fazla artması için havaalanı olmazsa olmazdır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi