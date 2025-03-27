TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 25.hafta maçında şampiyonluk adaylarından Çubukspor’u tek golle mağlup ederek haftalar sonra 3 puan almayı başaran Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer, kritik galibiyeti değerlendirdi.

Çubukspor’un ligi güçlü ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Eğer, “Çubukspor uzun zamandır ligde mağlup olmuyordu. Bizde maç öncesi haftalardır kazanamıyorduk. Bizim ve onların açısından oldukça kritik bir karşılaşmaydı. Çubukspor’a karşı ön alan baskısı yaparak, rakibi hataya zorlayıp kazandığımız toplarla skora gitme düşüncesi ile maça başladık. Maçın ilk bölümlerinde rakip takım topa daha fazla gözüksede, oyun alanlarını iyi kapatıp takım savunmasında açık vermeden kazandığımız toplarla rakip kalede etkili olduk.

İkinci yarıda oyunun hiçbir bölümünde rakibe teslim olmadan kendi stratejimizi sahaya yansıtmaya devam edip arka arkaya kazandığımız toplarla 84.dakikada Nurullah ile öne geçtik. Kalan sürede de skoru korumayı başararak haftalardır alamadığımız 3 puanı aldık ve üzerimizdeki baskıyı atıp rahatladık. Emeği geçen inanılmaz mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Ayrıca maçta olağan üstü destek veren taraftarlarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.