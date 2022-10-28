Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şehir merkezinde şüpheli bir şahsın evinde ve çalışmakta olduğu iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 952 adet gerica 300 Mg sentetik ecza, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtildi. (Haber Merkezi)

