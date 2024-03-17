CHP Adayını sıcak ve yoğun ilgiyle karşılayan köy sakinleri ise, Uysal’ın ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirirken, köylerinde yaşanan sorunların çözümü için destek istediler.



Veli Uysal köy ziyaretlerinde, İl Genel Meclisi'nde görev alması durumunda köylerin ihtiyaçlarını gündeme getireceğini ve çözüm odaklı çalışmalar yapacağını kaydetti. Çorum’un her köşesine eşit hizmet götürmek ve köylerin kalkınması için çaba sarf edeceğini vurgulayan Veli Uysal, köy sakinlerinin desteğini istedi.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Veli Uysal’ın köy ziyaretleri, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte hız kazanan seçim çalışmaları içerisinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Uysal’ın son olarak ziyaret ederek afişleme yaptığı köyler ise sırasıyla Paşaköy, Çukurören, İsmailköy, Beydili, Türkler, Hamamlıçayköy, Ayaz, Çatak, Çalyayla, Kızılpınar, Acıpınar, Erdek, Dutçakallı ve Akyazı oldu.

CHP İL Genel Meclisi Adayı Uysal, köy ziyaretlerini halkla doğrudan temas kurarak onların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak amacıyla gerçekleştiriyor.