İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere çeşitli park, cadde ve sokaklarda uygulamalar gerçekleştirildi.

Sabit ve devriye halinde düzenlenen "şok" uygulamalarda Kale Mahallesi, Gülabibey Mahallesi ve Ukukavak Mahallelerinde 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca silahlara ait çok sayıda fişek, 1 kesici ve delici alet ile sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç unsurların bulunduğu kişiler adli işlemlere için polis merkezine götürüldü.