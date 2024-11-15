Sürücüler için geri sayım başladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetleri kullanmak yasaklanacak. O tarihe kadar milyonlarca sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekirken, nüfus müdürlüklerinde randevuların neredeyse yüzde 100'ü doldu. Yeni yıla kadar ehliyetlerini yenileyemeyenler ise 15 TL yerine 333 katı ödeyerek 5 bin TL'sinden olacak. Eski tip ehliyetle trafiğe çıkmanın cezası ise 13 bin TL'yi bulacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜNLER

Sürücüler için ehliyet yenileme işlemi büyük bir önem taşırken, son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, hem yüksek yenileme ücretleriyle karşılaşacak hem de trafiğe çıktıklarında yasal olarak geçersiz olan eski ehliyetleriyle büyük bir para cezası riski taşıyacak.

Çorum'daki nüfus müdürlüklerinde de ehliyet yenileme işlemlerine olan talep her geçen gün artarken, sürücüler, randevu almakta zorluk yaşıyor.

ÇORUM NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE RANDEVU YOĞUNLUĞU: SÜRÜCÜLER ZAMANLA YARIŞIYOR

Hem Çorum şehir merkezindeki nüfus müdürlüğü hem de ilçelerdeki müdürlüklerde, randevular neredeyse tamamen dolmuş durumda.

Çoğu sürücü, randevu alabilmek için zamanla yarışıyor. Randevu almakta zorluk çeken sürücüler, ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştiremiyor ve son dakikaya kalmamaya özen göstermeleri gerektiği uyarıları yapılıyor.

EHLİYET DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücüler için ehliyet yenileme işlemi için şu belgeler gerekli olacak:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

Eski sürücü belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu (Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmalı)

Ehliyet yenileme ücretine dair ödeme dekontu (15 TL)

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLER İÇİN CİDDİ MASRAFLAR VE CEZA BEKLİYOR

Eski tip ehliyetle trafiğe çıkan sürücüler, 1 Ocak 2025 itibarıyla 13 bin TL (12.978 TL) para cezası ile karşılaşacak. Ayrıca, yenileme ücreti 5 bin TL’ye yükseldiğinde, eski tip ehliyeti olanlar 333 kat daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Sürücüler, yoğunluk artmadan online randevu alarak ehliyet yenileme işlemlerini hızla tamamlayabilir. Aksi halde, hem büyük bir maddi yükle karşılaşabilirler hem de yasal olarak geçersiz ehliyetle trafiğe çıkmak, önemli bir ceza yükü getirebilir.

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI: SON DAKİKAYA KALMADAN İŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYIN

Çorum'daki sürücüler, 2025 yılına girmeden ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamak için son günlere girmeden harekete geçmeliler. 31 Aralık 2024’e kadar ehliyetlerini yenileyenler, 15 TL gibi düşük bir ücret ödeyebilirken, sonrasında masraflar 5 bin TL’ye kadar çıkacak. Ayrıca, ehliyetlerini yenilemeyi unutan sürücüler, 13 bin TL’ye kadar para cezası ödemek zorunda kalacak.