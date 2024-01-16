Teknik heyetten kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi alan ve sporcularla sohbet eden Talat Ünlü, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu yıl olimpiyat yılı olduğunu belirten Ünlü, “Bütün branşlar gibi biz de kota mücadelesi veren ve olimpiyatlara katılmayı hedefleyen bir federasyonuz. Geçmişe baktığımızda halterde büyük başarılara imza attık. Olimpiyat denildiği zaman ilk akla gelen branşlardan birisi de halter.

Allah rahmet eylesin, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Nurcan Taylan gibi olimpiyat şampiyonu, Reyhan Arabacıoğlu, Sedat Arduç gibi olimpiyat üçüncüsü sporcularımız var. Bu yıl Paralimpik Halter de federasyonumuza bağlandı. Orada da Nazmiye Muratlı ve Besra Duman olimpiyat şampiyonu ve ikincisi iki sporcumuz var” ifadelerini kullandı.



Tüm paydaşlarla belirledikleri hedefe ulaşmak için hep birlikte hareket etiklerini vurgulayan Ünlü, “Burada yapılması gerek en doğru şey ya da karar neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de kamplarımızı açtık. Bugün Çorum’dayız. Sporcularımız Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Burada Azerbaycan ekibi ile ortak kamp düzenledik. Hep birlikte el birliği ile güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuşmasını devam ettirdi.

Önümüzde Avrupa şampiyonası olduğunu hatırlatan Ünlü, şunları kaydetti:

“Şampiyonaya hem bayan hem de erkek takımımız son derece ciddi bir hazırlık yaptı. En iyi derecelerle kota almak yolunda en iyi şekilde ilerleyecekler. Bizim kota müsabakalarımız Nisan ayında Tayland’da yapılacak olan Grant Prix ile son bulacak. Grant Prix katılımı zorunlu bir müsabaka. Oraya katılmazsanız kota alamazsınız. 3 kadın 3 erkek kotamız var. İnşallah olimpiyatlarda kotamız ve madalyamız olacak.”