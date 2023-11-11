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Burdur’un Gölhisar ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken Çorumlu üniversite öğrencisi İrem Nur Kum (20) hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 05.00 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesi Yusufça Beldesi İshak Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa K.(20) idaresindeki 15 DA 918 plakalı Toros marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K. ve yolcu koltuğunda bulunan İrem Nur Kum (20) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan İrem Nur Kum’un hayatını keybettiğini belirleyen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Mustafa K.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan hayatını kaybeden İrem Nur Kum’un Gölhisar’da üniversite öğrencisi olduğu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.