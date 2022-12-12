Vali Çiftçi ile bir görüşme yapan Başkan Kılıç, Çevreyolu kenarında bulunan Pazartesi Pazarı için yeni yer ayarlanması, pazar alanına park eden tır ve kamyonların yarattığı sıkıntılar, çevreyolunun durumu ve yapılması gereken çalışmalar, yeni sağlık ocağı inşaatı başta olmak üzere bazı konularda fikir alışverişinde bulundu.

Vali Çiftçi, Pazartesi Pazarının yerinin değiştirilmesi, daha uygun bir yerde pazar kurulması konusunda çalışma yapacaklarını belirtti. Pazar alanına tır ve kamyonların park etmesiyle ilgili yapılan tespitlerin doğru olduğunu, sorunun çözülmesi gerektiğine katıldığını ifade eden Vali Çiftçi, yaşanan tüm sorunların karşılıklı anlayış ve diyalogla çözülebileceğine işaret etti. Ziyarete Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Babaoğlu ve Halil İbrahim Şen de katıldı.

Vali Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarından ve sorunların çözümüne katkılarından dolayı Dernek Başkanı İlhan Kılıç’a ve yönetimine teşekkür etti.

Kılıç ise samimi ve sıcak karşılamasından ve sorunlara karşı duyarlılığından dolayı Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

