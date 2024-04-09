Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yokların doyduğu, varların paylaştığı bereket ayı olduğunu dile getirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Çorum Ülkü Ocakları'na emanet edilen erzaklar ve alışveriş çeklerinin yerlerine ulaştırıldığını anlatan Tosik, “Alan elin veren eli görmediği bu anlamlı faaliyette bizlere de gönüller arasında köprü olma vazifesi düştü” dedi.



“Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de 'Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır' buyurmaktadır” diyen Tosik, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ise "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifleri ile bizleri uyarmıştır. Çorum Ülkü Ocakları olarak 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" diyen derviş Yûnus misali ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek gönüller arasında köprü kurma vazifesini üstlendik. Bu noktada tek beklentimiz; yüce Allah'ın rızası ve büyük Türk milletinin huzur ve refahıdır. Destekleriyle bizleri bu yolda yalnız bırakmayan gönül dostlarımıza ve yardımların ulaşmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli ocak yöneticilerimize ve teşkilatlarımıza hassaten teşekkür ediyorum.”