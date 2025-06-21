Yaklaşık 6 yıldır Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Orhan Tosik, görevini Abdullah Dalyan’a devretti.

Orhan Tosik, 28 Haziran 2019 tarihinde devraldığı görevi, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdirleriyle 20 Haziran 2025 tarihi itibariyle Dalyan’a teslim ettiğini duyurdu.

Tosik, görev süresince taşıdığı sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Görevde olduğumuz süre zarfında; taşıdığımız ağır sorumluluğu bir an olsun aklımızdan çıkarmadık. Her daim ülküdaşlık hukukunu gözetmeye çalıştık, gönüldaşlarımızın yanında bulunmaya gayret ettik. Eksiklerimiz olmuş olabilir, ancak hiçbir zaman art niyetle hareket etmedik.”

Orhan Tosik, Ülkü Ocakları'nın kendisi için bir şeref nişanesi olduğunu belirterek, Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı’nı öperek devraldığı bu kutlu vazifeyi aynı hassasiyetle devrettiğini dile getirdi. Bu süreci bir bayrak yarışı olarak gördüğünü vurgulayan Tosik, görevi devraldığı günden itibaren daha ileriye taşıma çabasında olduklarını belirtti. Görev süresince yapılan faaliyetlere değinen Tosik, seminerler, konferanslar, spor ve kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleriyle özellikle gençliğe yönelik hizmetlerde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Orhan Tosik, bu süreçte hizmet etmeye devam ettiklerini ve asla geri durmadıklarını söyledi.

Orhan Tosik, açıklamasının sonunda birlikte görev yaptığı teşkilat mensuplarına, ilçe ocak başkanlarına, desteklerini esirgemeyen tüm gönüldaşlara ve özellikle Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a teşekkürlerini iletti.

“Ülkü Ocakları, fikir ve düşünce ufkumuzda hayat boyunca yükselecek bir şahika, ömür boyu taşıyacağımız bir mensubiyet kıvancı olarak kalacaktır. Ne mutlu Ülkücüyüm diyene! Ne mutlu Ülkücü kalabilene!” dedi.

Çorum Ülkü Ocakları’nda düzenlenen devir-teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Ülkü Ocakları yöneticileri ve çok sayıda ülkücü genç katıldı.

Editör: SELDA FINDIK