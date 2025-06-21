Özdemir müzik etiketiyle sunulan, söz ve müziği Serdar Ortaç imzası taşıyan Pınar Kömürcüoğlu yorumuyla “Aşk Bile” isimli eserin aranjör koltuğuna usta müzik adamı Mehti Ensar oturdu.

Usta yorumcu Pınar Kömürcüoğlu “Aşk Bile” isimli şarkısına Erkan Nas yönetmenliğinde yapay zekâ desteğiyle klip çalışmasını da tamamlandı.

Arkadaşları arasında gördüğü rüyaların gerçeğe dönüşmesiyle baba Vanga muamelesi görüyorum ifadesinde bulunan Pınar Kömürcüoğlu “Bir gece rüyamda Serdar Ortaç ile bir unlu mamuller satan bir yerde sıcacık ekmekler, börekler, poğaçalar yiyorduk. Bana sana öyle bir şarkı vereceğim ki senin miladın olacak dedi.

Bu rüyadan 2 hafta sonra klip yönetmenim Erkan Nas beni aradı ve Serdar Ortaç’dan şarkı ister misin dedi. Hayretler içinde kaldım, Erkan Nas’ dan şarkı listesini aldım ve Aşk Bile isimli şarkıya karar verdim. İnanıyorum uğurlu gelecek boşuna o rüyayı görmüş olamam” dedi.

Müzik hayatında farklı işler yapmayı sevdiğini dile getiren Pınar Kömürcüoğlu, rüyalarının diline uyup o yolda kariyer yürüyüşüne yön verebileceği vurgusunu da yaptı.

“Aşk Bile” klibi https://youtu.be/4mn7ddvVfaI?si=kuFM6lGAw0AfPtW5 adresinden yayınlandı

Editör: Haber Merkezi