Çocukların ve öğretmenlerin emeklerinin görmezden gelindiğini ifade eden CHP İl Başkanı Solmaz, eğitim sisteminin ideolojik ve ekonomik baskı altında olduğunu belirtti.

Solmaz, karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlarken, özellikle ilkokul birinci sınıf öğrencilerine bu yıl karne verilmemesini eleştirdi. Gelişim raporlarının veli için faydalı olabileceğini ancak öğrencilerin anlamlandırmasının mümkün olmadığını belirten Dinçer Solmaz, “Çocuklarımızın emeklerinin karşılığını görebileceği, hatıra olarak saklayabilecekleri bir belge mutlaka verilmeliydi” dedi.

Öğrencilerin bir bardak temiz suya ve bir öğün ücretsiz yemeğe erişemediğini vurgulayan Solmaz, kantin fiyatlarının dar gelirli aileler için ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. “Simit 20 lira, su 10 lira, tost 50 lira. Bir çocuk sadece öğle arasında kantinden beslense ayda 1400 lira masraf çıkıyor” diyen Solmaz, iktidarın yandaş vakıflara kaynak ayırırken çocuklara yemek sağlayamadığını dile getirdi.

“OKULLARIMIZDA GÜVENLİK VE TEMİZLİK SORUNU YAŞANIYOR”

Dinçer Solmaz, okullarda temizlik ve güvenlik sorunlarının yıl boyunca çözülmediğine dikkat çekti. Okul bahçelerinde yaşanan kazalar ve öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını hatırlatan Solmaz, Konya’da bir öğretmenin ders saatleri içinde öldürüldüğünü hatırlatarak, “Yıllık 32 milyar lira maliyetle okullara güvenlik görevlisi atanabilirdi. Ama yapılmadı” dedi.

“KAYIT PARASI - BAĞIŞ ZORUNLU HALE GELDİ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın artan bütçesinin enflasyon karşısında eridiğini ifade eden CHP İl Başkanı Solmaz, kamu okullarının ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle velilerden yasa dışı şekilde bağış ve kayıt parası talep edildiğini söyledi. Maarif Vakfı’na ayrılan milyonlarca liralık bütçeyi eleştiren Solmaz, “Devlet okullarına gönderilen kaynak yetersiz, ama yandaş vakıflara aktarılan bütçe her yıl artıyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi

Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) yaşanan ölümleri gündeme taşıyan Solmaz, 2023 Eylül’ünden bu yana 13 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. MEB’in bu ölümlere sessiz kaldığını, davalara katılmadığını ve sorumluların cezasız kaldığını söyleyen Solmaz, “Çocuk işçiliğini meşrulaştıran bu düzenin karşısında mücadelemiz sürecek” dedi.“ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞILAMAZ, GERİ GİDİŞE İZİN VERMEYECEĞİZ”Dinçer Solmaz, AKP iktidarının sanayiye eleman yetiştirme bahanesiyle zorunlu eğitimi tartışmaya açtığını ve çocukların erken yaşta işgücüne katılmasının önünü açmaya çalıştığını savundu. Dinçer Solmaz açık öğretimdeki öğrenci sayısının artışını, devamsız öğrencilerin yok yazılmamasını ve özellikle kız çocuklarının eğitime erişimindeki engelleri eleştirdi.“MEB ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ”Milli Eğitim Bakanlığı’nın defalarca uyarmalarına rağmen bir yılı daha sorumluluklarını yerine getirmeden tamamladığını anlatan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz: “Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve küresel rekabet için ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyetimizin bizden istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesillerin yetiştirilmesini sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Ancak AKP iktidarının ve atanmış Bakanlarının amacı hiçbir zaman ülkemizi ve eğitim sistemimiz i iyiye götürmek, aksayan yönleri tespit edip buna yönelik çözümler üretmek olmadı. İktidarın bütün amacı eğitimi bir araç olarak kullanarak dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek, kendilerine uygun itaatkâr ve kanaatkar seçmeler yaratmak oldu. Bu nedenle de eğitimi sistemimizi bilimden, akıldan ve Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırmaya devam ettiler” dedi.“NİTELİKLİ, ÇAĞDAŞ, LAİK, BİLİMSEL, KAMUSAL, PARASIZ EĞİTİM SİSTEMİ”Bu dönemde AKP'nin eğitimi siyasallaştırma ve dinselleştirme hamlelerine yenilerinin eklendiğini, velilerin çocuklarını gerici uygulamalardan korumak için özel okullara mahkum edildiğini, özel okullarda eğitimcilerin sorunlarına kayıtsız kalındığını, proje okul uygulamasının yandaşlara kayırmacılık için kullanıldığını, mülakat rezaletinin bitirilmediğini, tüm itirazlara rağmen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarıldığını, geçmiş yıllarda kronikleşen hiçbir eğitim sorununun çözülemediğini, deprem bölgesindeki eğitim sorunlarının devam ettiğini de vurgulayan CHP İl Başkanı Solmaz; “Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığının görevi çocuklarımızın ve gençlerimizin yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış nitelikli eğitime erişim hakkını garanti altına almaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunların çözülmesi, nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi inşa edilmesi, tüm öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi, okulların en güvenli alanlar olması, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyetin bizden istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesillerin yetiştirilmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.