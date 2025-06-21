Bursa doğumlu 15 yaşındaki genç piyanist Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan 62. Jugend Musiziert'in Federal Finali'nde büyük bir başarıya imza attı. 5-11 Haziran tarihleri arasında Wuppertal kentinde düzenlenen yarışmada, Piyanolu Üçlü – V. Grup kategorisinde yarışan Arya Su, kemancı Malika Schulze ve viyolonselci Levi Enns ile birlikte oluşturduğu üçlüyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Piyano eğitimine Bursa'daki özel bir müzik merkezinde başlayan Arya Su Gülenç, kariyerini uluslararası başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. 2023 yılında Almanya'da düzenlenen Fulda Uluslararası Pianale Yarışması'nda da birincilik kazanan genç yetenek, aynı yıl Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Arya Su, eğitimini Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve 'hocaların hocası' unvanıyla tanınan Yıldız Aslanova ile sürdürdü. 2024 yılında ise Almanya'daki Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) bünyesinde, üstün yetenekli genç sanatçıların kabul edildiği Institut zur Früh-Förderung Hochbegabter (IFF) programına kabul edilerek dikkatleri üzerine çekti.

Son başarısının ardından Arya Su ve arkadaşları, birçok festival ve konser organizasyonundan davet aldı. Trio, 21 Haziran'da Alman NDR TV için özel bir konser kaydı gerçekleştirecek. Ayrıca grup, 5 Temmuz'da Georg-August-Universität Göttingen'de düzenlenecek bilim konferansında sahne alacak.

Editör: İHA AJANS