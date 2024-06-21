Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgarın saatte 40-60 kilometre kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara 'tedbirli' olma çağrısı

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de hava durumu şu şekilde:

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: Parçalı bulutlu, 32°C

Çorum: Az bulutlu, 31°C

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C