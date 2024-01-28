Mumcu’nun bir suikast sonucu öldürülmesinin 31. yılında bir anma programı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi binasında düzenlenen anma programına Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, mahalle muhtar adayları ile çok sayıda yurttaş katıldı.



Söyleşi programına konuşmacı olarak ise Çorum Barosu önceki dönem başkanlarından Av. Mahmut Bayatlı ile Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, cumhuriyet devriminin yılmaz savunucusu olan Uğur Mumcu’nun kalemini asla satmayan ve yürüdüğü yolda direnen, basın camiasının içerisinde bir abide kişilik haline geldiğini söyledi.

Uğur Mumcu’nun yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve terörü besleyen kaynaklar konusunda son derece objektif bir tavır aldığını ve bu kirli ilişkilerin ortaya çıkması için ölümüne çalıştığını kaydeder Demirer, “Tarikat-siyaset-ticaret üçgeninin neler yaptığını çok iyi kavramıştı. Kurucu Genel Başkanımız Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı gibi çok sayıda kıymetli insan suikastlar sonucu katledildi. Aslında burada yapılmak istenen Uğur Mumcu ekolünün temizlenmek istenmesiydi. Bir anlamda yol temizliği yapıldı. Uğur Mumcu o günlerde ne ön gördüyse bugün hepsi ortaya çıkmıştır” dedi.



Anma programının devamında Umut Radyo Kurucusu Uğur Çınar, Uğur Mumcu’nun BBC Radyosu’ndaki söyleşisinin kayıtlarını katılımcılara dinletti. Çınar’ın ardından söz alan Av. Mahmut Bayatlı da Uğur Mumcu ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdi.