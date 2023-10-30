Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mehmet E. idaresindeki 19 KN 711 plakalı traktör, ilçe merkezine 4 kilometre mesafede, İmran mevkiinde şarampole devrildikten sonra yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktör ise Oğuzlar Belediyesi ekiplerince orman içine yeni bir yol açılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.