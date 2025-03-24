Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şube Başkanı Gökhan Yumlu, İl Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilisi Necati Çamiçi katıldı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen kura çekiminde 6 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği belirtildi. Kura numaralarının belirlenmesinin ardından çekilen kura sonunda A grubunda Ankara Etimesgutgücü, Amasya Merzifonspor ve Kırıkkale GSİM, B grubunda ise Samsun Atakum Belediyespor, Kastamonu Yolspor ve Ankara Başkent Alsancakspor takımları yer aldı.

Yarın İtfaiye Sahası’nda oynanacak maç programında ise A grubunda saat 13.00’de Ankara Etimesgutgücü ile Amasya Merzifonspor karşı karşıya gelirken, Kırıkkale temsilcisi ise BAY geçecek. B grubunda ise saat 15.00’de Samsun Atakum Belediyespor ise Kastamonu Yolspor karşılaşacak olup Başkent Alsancakspor ise BAY geçecek.

Bu maçın kaybedenleri 26 Mart Çarşamba günü BAY geçen takımlarla aynı sahada ve aynı saatte karşılacak. İlk günün kazananları ise 27 Mart Perşembe günü ilk günü BAY geçen takımlarla oynayacak. Daha sonra iki grubun birincileri 28 Mart Cuma günü yine İtfaiye Sahası’nda final maçına çıkacak.