Milyonlarca araç sahibine kötü haber geldi. Ocak 2025 itibariyle TÜVTÜRK araç muayene ücretine zam gelecek. İşte yeni muayene ücretleri.

TÜVTÜRK, 2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerinde bir artış yapmayı planlıyor. Her yıl, yeniden değerleme oranına göre belirlenen bu ücretin yüzde 45 oranında zamlanması bekleniyor. Araç muayene ücretlerini belirleme yetkisi, Cumhurbaşkanı'na her beş yılda bir yüzde 20 oranında artırma veya eksiltme hakkı tanıyor.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında olabileceğini iddia etti. Eğer Cumhurbaşkanı, bu oran üzerinde bir değişiklik yapmazsa, 2025 yılı için araç muayene ücreti yüzde 45 artışla geçerli olacak.

Yıl sonuna doğru açıklanacak Eylül ve Ekim ayı enflasyon verileri, bu oranı netleştirecek. Bu verilere göre, yeniden değerleme oranı en kötü ihtimalle bile yüzde 43’ü geçecek.

BİN 821 LİRADAN 2 BİN 641 LİRAYA ÇIKACAK

Öngörülere göre, önümüzdeki iki ayda Yİ-ÜFE’nin ortalama yüzde 3 civarında artması bekleniyor. Bu durumda, 2024 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranı yaklaşık olarak yüzde 45 seviyesine ulaşacak. Eğer bu oran geçerli olursa, 2024’te bin 821 lira olan araç muayene ücreti, 2025 itibarıyla 2 bin 641 lira olacak.