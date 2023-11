Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor.

Terör örgütü, hain saldırılarında aralarında Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmeni şehit etti.

NECMETTİN ÖĞRETMENİ KAÇIRIP KATLETTİLER

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.



Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

Şehidin babası Hamit Yılmaz, AA muhabirine, oğlunun cehaletle savaşırken şehit edildiğini söyledi.

Oğluyla duyduğu gururu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Allah'ımıza şükrediyorum ki bize böyle bir evlat nasip etti. Güneydoğu'daki evlatlarımıza hizmet etmek için oraya atandı. Şehadet şerbeti nasip oldu. Cehaletle savaşırken bu uğurda can vermiş öğretmenlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Allah ruhlarını şad etsin. Bu davada ilelebet ayağımızı kaydırmasın diye dua ediyoruz. Cehalet, Ebu Cehil'den kalan bir meziyet. Peygamber Efendimizin davasında onun da karşısına çıktı Ebu Cehiller, şimdi de çıkacak. Bu savaş kıyamete kadar devam edecek. Önemli olan insanoğlunun bu savaşta hak, hukuk ve adalet yolunda hidayete ermesi. Allah hidayete erenlerden etsin bizleri."

Yılmaz, eğitim verip oğlunun vatana millete hayırlı bir fert olmasına katkı sağlayan bütün öğretmenlerinin gününü kutladı. Necmettin öğretmenin, gelecek nesiller ve yarının Türkiye'sinin eğitimle daha iyi noktalara geleceğine inanan bir öğretmen olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: “Tüm öğretmenlerimiz gibi Necmettin öğretmen de 'Oradaki evlatlarımıza nasıl faydalı olabilirim, yarınlarını hazırlayabilirim?' diye düşündü. Oradaki öğrencileri okutup hakim, savcı, doktor edip bu millete faydalı evlatlar yetiştirmek için elinden gelen çabayı gösterdi Necmettin. Sevilen bir öğretmen oldu. Ben oraya ziyarete gittiğimde köylülerin ve öğrencilerin bizden çok ağladığını gördüm. Hepsinden Allah razı olsun. Bu memleketin Türk'ü, Kürt'ü yok ama asalak ve vampirleri var. Onlar da hak ettiği cevabı aldılar ve almaya devam ediyorlar”

Baba Yılmaz, Necmettin öğretmeni katleden eli kanlı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde insansız hava araçlarının büyük rol oynadığına işaret ederek, evlatlarının kanı yerde kalmadığı için mutlu olduklarının altını çizdi.



İnsansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar ve ekibiyle bir şehit babası olarak gurur duyduklarını vurgulayan Yılmaz, "Selçuk Bayraktar bizim içimizde duygu yüklü anılar bıraktı. Bayraktar gibi evlatlarımızın yetişmesi için öğretmenlerimize aşırı bir yük bindiğinin farkındayız. Daha çok Selçuk Bayraktarlar görmeyi temenni ediyoruz. Bunun da evlatlarımıza daha güzel eğitimler verilmesiyle mümkün olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMEN İLK KARNESİNİ

DAĞITTIKTAN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit düşen Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, kızı olmadan bir Öğretmenler Günü daha geçireceklerini dile getirdi.

Aybüke'nin neşe ve sevinç içinde Batman'daki görev yerine gittiğini anlatan Yalçın, "Karnelerin verildiği gün, ilk ve son defa öğrencilere karnelerini vererek, o sevinci ve güzelliği yaşayarak eve dönüş yolunda, hainlerin saldırısı sonucunda şahit oldu. Biz çocuğumuzdan razıyız, inşallah Allah da razıdır." dedi.

Yalçın, kızı gibi ülkesini ve Türk milletini seven nesiller yetiştirmek üzere çabalayan öğretmenlerin her birine ayrı ayrı başarılar diledi.

Kızının öğretmen olduğu gün yaşadığı mutluluğu anlatan Yalçın, şöyle devam etti: “Atandığını öğrendiğinde büyük sevinçle 'Babacığım, atamam yapıldı.' diyerek boynumuza sarıldı. Biz de tebrik ettik. Sosyal medyasında 'Öğretmen oldum ben' diye paylaşım yapmış. Öğretmenliği çok seviyordu. Özellikle müzik alanında öğretmenlik yapmayı istiyordu. O dönem bölgeyi sıkıntılı gördüğümüz için göndermek istemedik ama bize ders verircesine 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatanımızdır, bunu senden öğrendik babacığım, neden şimdi böyle diyorsun.' dedi. O zaman biz de kabul ettik. İlk görev yerine beraber gittik."

Baba Yalçın, şehit öğretmenlerin de ailelerinin, hayallerinin, gelecekle ilgili düşüncelerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Hal böyleyken farklı oluşum içindeki insanlar, bu çocukların da yaşam hakları olduğunu düşündüler mi? Oraya buraya yeşil selam gönderenler, oraya buraya gülücükler ile tebessüm edenler, bu öğretmenlerin aileleriyle ilgili bir şey düşünüyor mu acaba? Zaman zaman yapılan açıklamalar gerçekten bizi ürkütüyor ve dehşete düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

NEŞE ÖĞRETMEN BABASI İLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Şennur öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitti ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda göreve başladı. Neşe öğretmen ile kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından katledildi.

Henüz 26 günlük öğretmenken 21 yaşında teröristlerin hedefi olan Neşe öğretmen ve babasının şehit oluşları, bölücü terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Neşe Alten'in kabri her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki annesinin evinde ablasının ve babasının fotoğraflarına bakarak teselli bulan İsmail Alten, annesi Nazife Alten'i de geçen yıl kaybettiğini söyledi.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının izlerinin silinmediğini ifade eden Alten, "Neşe çok başarılı bir öğrenciydi. Daha farklı bir meslek seçebilirdi ama o hep öğretmen olmak istiyordu. Öğretmen konulu bir kompozisyon yarışmasında Türkiye'de derece kazanmıştı. Kompozisyonunda da büyüyünce Şennur öğretmeni gibi olacağını yazmıştı. Çocuklara bağlılığı ve bu mesleğe olan duyarlılığıyla öğretmen olmak istedi." diye konuştu.

Alten, ablasını kaybettikleri günü unutamadıklarını, fotoğraflarla teselli bulduklarını dile getirdi.

Öğretmenler Günü'nün kendileri için daha duygusal geçtiğini belirten Alten, şunları aktardı: “Onun her zaman anılması çok güzel. 30 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama her sene anılıyor. Onun unutulmaması hoşumuza gidiyor. Biz yarın öbür gün toprak olup gideceğiz ama onun adı ilelebet sokağımızda olsun, adını taşıdığı okullarda olsun, sürekli yaşayacak. Ailemiz için çok üzücü bir olay ama aynı zamanda o bizim gurur kaynağımız. Trakya'da olsun, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsun şehit Neşe öğretmen dediğimiz vakit bize açılmayacak kapı yok. Sağ olsun, devletimiz de her zaman kendisini anıyor. Bu yıl da kendisi için 24 Kasım'da anma programı düzenlenecek."

TEKİN AİLESİ KATLEDİLDİ

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulu'nda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulu'nda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

ÖĞRETMEN ÇİFT ŞEHİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi. Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilkokulunda yaşatılıyor.

ELİ KANLI TERÖRİSTLERCE AYNI

GÜN 6 ÖĞRETMEN ŞEHİT EDİLDİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.

Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit oldu.

ARZU ÖĞRETMEN TERÖR SALDIRISINA KIZIYLA YAKALANDI

Eyüpsultan'daki Tarih Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Arzu Özsoy, 13 Kasım 2022'de İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısında, lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15) ile yaşamını yitirdi. Şehit öğretmen ile kızının cenazeleri, 14 Kasım'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYŞENUR ÖĞRETMEN ROKET-HAVANLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım 2022'de, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlı saldırıda hayatını kaybetti.

İlk kez kutlayacağı Öğretmenler Günü'ne 3 gün kala yaşamdan koparılan Ayşenur öğretmenin cenazesi, 22 Kasım 2022'de Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.