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Van’ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış sonrası Van Gölü’nde hortum oluştu.

Kentte Pazar akşamından bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından sabah saatlerinde Van Gölü’nde oluşan hortum, Edremit ve Tuşba ilçelerinden görüldü. Bazı vatandaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşlar tarafından çekilen bir videoda Van Gölü’nde 3 ayrı yerde hortum görüldü. Yaklaşık 3 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.