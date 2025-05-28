Bedesten'de gerçekleştirilen programa; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kadın kültür merkezleri kursiyerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl ki teması “Türk Mutfağının Klasik Yemekleri” olarak belirlenen etkinlikte, Çorum belediyesi kadın kültür merkezleri kursiyerleri tarafından hazırlanan stantlarda Çorum’un kadim kültürünün sofraya yansıyan örnekleri sunuldu.



Etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, “El emeği ve göz nuru eserleriniz çok kıymetli. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Çorum mutfağının tanıtımına katkı sunan tüm kursiyerlerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, geleneksel lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.