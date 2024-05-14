Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde yapılan programa MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Kamu Sen'e bağlı sendika temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Hitit Üniversitesi Akademisyenleri ve TÜRKAV üyeleri katıldı.

Dr. Murat Duran'ın konuşmacı olduğu kültürel etkinlikte “Tarihten Günümüze Türk Milliyetçiliği ve 3 Mayıs Türk Milliyetçiler Günü'' başlıklı söyleşisi yer aldı.

Program TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli'nin katılımcıları selamlama konuşması ile başladı. Deli; Alparslan Türkeş'in mirası olan Türkçülük ve Turancılık mücadelesini Turan Birliği kuruluncaya ve Türk'ün dünya üzerindeki hakimiyeti sağlanıncaya kadar her mecliste, son nefeslerine kadar temsil edeceklerini söyledi.



İsmail Deli “Bundan sonra her ay Türk milliyetçilerini, Ülkücü kamu çalışanlarını ülkü sohbetlerinde buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Programa katılan MHP İl Başkanı Çıplak, konuşmasında: “Bu tür programlar geçmişimize, günümüze ve geleceğe ışık tutacak ve Ülkücü teşkilatları vahdete ulaştıracaktır. Gayretimiz, ümidimiz ve ülkümüz odur ki 21.Asır Türk asrı olacaktır” ifadesini kullandı.

Dr. Murat Duran, Türk kavramından başlayarak Türk milletinin tarihi seyrini ve gelişimini anlattı. Duran, Türk milliyetçiliğinin ırkçılık ve ulusçuluk ile ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, bir milletin en mahrem zinetinin konuştuğu dil olduğunu vurguladı.

Akabinde 3 Mayıs’ın Türk milliyetçiliğinin dönüm noktası ve söylemden eyleme geçişinin miladı olduğunu ifade eden Duran, daha sonra soruları cevaplayarak söyleşisini tamamladı.

Program sonunda İsmail Deli, Dr. Murat Duran’a, teşkilat başkanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.