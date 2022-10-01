Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde yapılacak olan seçimlerde 21 meslek gurubundan 57 asil 57 yedek meclis üyesi ve meslek komiteleri seçilecek.

Meclis üyeleri seçildikten sonra 57 meclis üyesi 1’i başkan 10 kişilik yönetim kurulu üyesini ayrı ayrı oylayarak seçecek. Ayrıca meclis üyeleri 7 tane TOBB delegesi, 3 tane Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 tane Disiplin Kurulu Üyesi, 22 tane Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 tane de Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesini seçecek.

TSO Başkanı Çetin Bşaranhıncal ve TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş’ın yeniden aday olması beklenen seçimler bugün 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Genel Kurul üyeliği seçimleri ise 07 Ekim 2022 Cuma günü saat 10.00-11.30 saatleri arasında yapılacak.

(Haber Merkezi)

