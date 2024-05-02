Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) Genel Sekreter değişikliğine gidildi.

Kurumda uzun yıllardır bu görevi yürüten Murat Zeybel emekliye ayrıldı.Yerine ise daha önce Genel Sekreter Vekili olarak görev yapan Adem Özmısır’ın getirildiği, ayrıca Özmısır’ın yerine de İsmail Safa Kandemirli’nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak geldiği açıklandı.

Özmısır ve Kandemirli’nin ataması Çetin Başaranhıncal yönetiminde yapılan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alındı.

Editör: HABER MERKEZİ