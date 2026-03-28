Çorum’da yaya geçidinden geçtiği sırada minibüs sürücüsünün darbettiği 57 yaşındaki vatandaş yaralandı.



Ulukavak Mahallesi Yazıçarşı bölgesinde yaya geçidinden geçen Selim S. ile yaklaşan minibüsün sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen minibüs sürücüsü, aracından inerek yayayı darbetti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis, olayın ardından aracına binerek uzaklaşan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK