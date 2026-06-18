Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi Seramik Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı “Topraktan Sanata” Seramik Sergisi, AHL Park AVM Ana Giriş Fuaye Alanı’nda açıldı.

Sergide, yıl boyunca atölyede çalışmalarını sürdüren kursiyerlerin hazırladığı seramik tabaklar, kupalar ve dekoratif objeler yer alıyor. Çorum’un tarihi ve kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan eserlerde, Hitit medeniyetine ait figürler, motifler ve semboller yeniden şekillendirildi.

Hitit dönemine özgü mühürler, idoller ve tarihi desenlerden esinlenen çalışmaların yanı sıra günlük kullanım için tasarlanan seramik ürünler de sergide yer alıyor. Kursiyerlerin Ekim ayından bu yana sürdürdüğü çalışmaların yer aldığı sergi, 17-19 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR