Kiradan kurtulup ev sahibi olmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla konut satışına devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından satışı yapılacak yeni konutların projesi belli oldu. TOKİ’nin ihale ile satışa çıkaracağı o iller belli oldu. Listede yer alan illerdeki konutlara başvuracak olanların aylık ödemeleri de belli oldu. Esnek geri ödeme fırsatı sayesinde kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün olacak.



İşte o illerin listesi:

Kayseri

Çankırı

Şanlıurfa

Zonguldak

Ankara

Karabük

Eskişehir

Şırnak

Çorum

Gümüşhane

Kütahya

İhale Tarihleri belli oldu.

Çorum - İskilip 25 Nisan 2024

Eskişehir - 29 Nisan 2024

Şırnak - 3 Mayıs 2024

Karabük - 6 Mayıs 2024

Ankara, Kayseri - 10 Mayıs 2024

Zonguldak - 14 Mayıs 2024

TOKİ Projesi ile Kim Ne Kadar Ödeme Yapacak?

3+1 orta gelirliye özel konut taksiti aylık 7 bin 417 TL. 1.Etap için yüzde 10 peşinat tutarı yatırılarak ihaleye katılınacak. En az 148.340 TL - en fazla 164.361 TL peşinat bedeli ödenecek. Örnek ödeme tablosu:

1.643.613,00 TL satış bedelli konutun;

Peşinat bedeli: 164.361 TL

Vade süresi: 180 ay

Başlangıç taksit bedeli: 8.218 TL

1.483.404,00 TL satış bedelli konutun;

Peşinat bedeli: 148.340 TL

Vade süresi: 180 ay

Başlangıç taksit bedeli: 7.417 TL