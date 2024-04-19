Kiradan kurtulup ev sahibi olmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla konut satışına devam ediyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından satışı yapılacak yeni konutların projesi belli oldu. TOKİ’nin ihale ile satışa çıkaracağı o iller belli oldu. Listede yer alan illerdeki konutlara başvuracak olanların aylık ödemeleri de belli oldu. Esnek geri ödeme fırsatı sayesinde kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün olacak.
İşte o illerin listesi:
Kayseri
Çankırı
Şanlıurfa
Zonguldak
Ankara
Karabük
Eskişehir
Şırnak
Çorum
Gümüşhane
Kütahya
İhale Tarihleri belli oldu.
Çorum - İskilip 25 Nisan 2024
Eskişehir - 29 Nisan 2024
Şırnak - 3 Mayıs 2024
Karabük - 6 Mayıs 2024
Ankara, Kayseri - 10 Mayıs 2024
Zonguldak - 14 Mayıs 2024
TOKİ Projesi ile Kim Ne Kadar Ödeme Yapacak?
3+1 orta gelirliye özel konut taksiti aylık 7 bin 417 TL. 1.Etap için yüzde 10 peşinat tutarı yatırılarak ihaleye katılınacak. En az 148.340 TL - en fazla 164.361 TL peşinat bedeli ödenecek. Örnek ödeme tablosu:
1.643.613,00 TL satış bedelli konutun;
Peşinat bedeli: 164.361 TL
Vade süresi: 180 ay
Başlangıç taksit bedeli: 8.218 TL
1.483.404,00 TL satış bedelli konutun;
Peşinat bedeli: 148.340 TL
Vade süresi: 180 ay
Başlangıç taksit bedeli: 7.417 TL