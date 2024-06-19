Edinilen bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu'nda sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, 42 ATN 852 plakalı akaryakıt yüklü tır, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle akaryakıtın alev alması sonucu patlama meydana geldi. Şans eseri, kazada Faruk Akçakaya ve Mehmet Çakıcı isimli sürücüler yara almadan kurtuldu.

Patlamanın ardından olay yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kazadan dolayı otoyolun Ankara-Adana istikameti trafik ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Editör: İHA AJANS