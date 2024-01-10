Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 06 BPT 406 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden B.S.'nin kullandığı 07 VC 330 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıka otomobil orta refüje devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu F.U., sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya ilişin inceleme başlatıldı.