Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, 14 Mart’ın, tıp camiasının değerini ve sağlık çalışanlarının özverilerini bir kez daha hatırlattığını belirterek, pandemi sürecinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterilen fedakârlıkların ardından, bu yılki Tıp Bayramı’nın daha bir anlam kazandığını vurguladı.

Mesleğini icra ederken hayatını kaybeden sağlık şehitlerini saygı; şükran ve rahmetle anan Afacan, “Ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçlerde, sağlık çalışanlarımız gece-gündüz demeden fedakârca çalışarak şifa dağıtmaya devam ettiler. Onlara sonsuz saygılarımızı, minnet duygularımızı sunuyoruz. Meslek şehitlerimizi asla unutmayacağız.” dedi.