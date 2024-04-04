İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 Nisan günü çeşitli şehirlerde gerçekleşen olaylar sonrasında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımda, “2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Editör: İHA AJANS