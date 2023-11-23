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Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri “Temiz Şehir Çorum” sloganıyla gece gündüz çalışıyor.

Cadde ve ara sokaklarda yol kenarları, kaldırımlar ve boş arsalar da dahil olmak üzere hergün farklı bölgelerde mıntıka temizliği yapan ekipler geçtikleri yeri pırıl pırıl yapıyor. Özellikle bu günlerde dökülen ağaç yaprakları ve şehrimizde yağış sonrası oluşan kirliliği temizleme çalışmalarına devam eden ekipler yoğun mesai yapıyor.



Belediye ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemizin yüz akı işlerinden biri temizlik. Çorum, temizliğiyle anılan bir şehir. Yıllardan beri bu böyle. Çorum denilince akla temizlik geliyor. Her alanda olduğu gibi temizlik hizmetlerinde de çıtayı yükseltme gayreti içindeyiz. Temiz şehir Çorum sloganıyla personelimiz 24 saat görev başındadır.” dedi.