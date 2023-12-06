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İl Emniyet Müdürlüğü’nün “teleskop operasyonu” adını verdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 hırsızlık zanlısından 5'i mahkeme tarafından tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’nin yaptığı araştırmalar sonucunda 25 Eylül 2023 ve 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yaşanan 13 olayda 9 şüpheli şahsın “Nitelikli Hırsızlık” suçunu işledikleri tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Kent merkezindeki inşaatlardan inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ç. (39), A.Ç. (37), F.Ç. (23), Z.Ç. (25), F.Ç. (43), C.Ç. (40), E.A. (24), O.G. (34) ve S.Ç. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.Ç, A.Ç, C.Ç, Z.Ç. ve F.Ç. mahkemece tutuklandı, O.G, S.Ç. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla, E.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira nakit para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirilmişti. Malzemeler, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Malzemelerin değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtilen açıklamada halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği de açıklandı.