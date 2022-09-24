2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 6.hafta maçında, yarın Batman Petrolspor’u konuk edecek.

Ligdeki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Afyon deplasmanında 2-1’lik skorla alan Çorum FK, ilk 4 haftada 9 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Batman Petrolspor karşısında telafi maçına çıkacak. Hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum FK’da, sakatlıkları bulunan Berkay Can Değirmencioğlu ve Burak Çalık’ın yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Bayram Olgun takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen ve Çorum’a dinlenmiş olarak gelen Batman Petrolspor’da ise hedef mutlak puan. Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan İlter Ayyıldız takımdaki yerini alamayacak.

10 puanlı 3.sıradaki Çorum FK ile 9 puanla 5.sırada yer alan Batman Petrolspor arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Bayburt bölgesi hakemlerinden Murat Türkoğlu yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta, Murat Türkoğlu’nun yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kenan Özcan ile Rize bölgesinden İsmail Ertunç yapacak. Erzurum bölgesinden Ahmet Turan Timuroğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

