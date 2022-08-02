Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nde rutin sağlık kontrolleri yapıldı. Teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon lisans işlemleri için gerekli olan sağlık raporları dün Özel Elitpark Hastanesi’nden alındı. Teknik Direktör Mert Nobre ve yardımcıları ile tüm futbolcular sabah erken saatlerde Özel Elitpark Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiler. Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım nezaretinde yapılan sağlık kontrollerinde teknik heyet ve futbolcularda ciddi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

(Rıfat KARA)