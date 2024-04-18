AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 Nisan kutlamalarının açılışı, 20 Nisan Cumartesi günü "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" ile gerçekleştirilecek. Çocuk film gösterimi, 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri, mapping, ışık, lazer gösterisi gibi etkinliklerin yer aldığı 20 ve 21 Nisan'daki etkinliklerde, çeşitli dallardaki yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 22 Nisan Pazartesi günü dünya çocuklarını kabul edecek. Aynı gün TBMM Genel Kurulu "Çocuk Özel Oturumu" ile toplanacak. Bu oturumda TBMM'yi çocuklar yönetecek. Meclis'te 23 Nisan Salı günü düzenlenecek etkinlikler, TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Anıta çelenk konulmasının ardından protokol Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Milli Mücadele'nin yönetildiği Birinci Meclis'teki anma töreni sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin açılışının 104. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunda Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşma yapacak. Kutlamalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonla sona erecek.

GEZARAVCI KATILACAK

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Meclis'te gerçekleştirilecek kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, açılışın Bilim Şenliği ile yapılacağını, programa Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katılacağını dile getirdi.

Uzun, 23 Nisan için özel olarak bestelenen bir marşın, düzenlenecek konserde koro eşliğinde ilk kez seslendirileceğini belirterek, "Sürprizi bozmayayım ama bu konseri bir milletvekilimiz organize ediyor." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatı doğrultusunda geniş kapsamlı programlar hazırladıklarını ifade eden Uzun, kutlamalara daha önce başta Ankara olmak üzere bazı illerde seçilen çocukların geldiğini ancak bu yıl farklı bir uygulama yaptıklarını aktardı.

Uzun, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile yapılan çalışmalar sonucunda, bu yıl ilk kez çeşitli spor dallarında, kompozisyon, resim ve şiir yarışmaları ile bilimsel yarışmalarda başarı gösteren çocuklara TBMM çatısı altında ödüller verilecek." diye konuştu.

Spor, eğitim ve bilim konusundaki yarışmalarda başarılı olan çocukların TBMM Genel Kurulu Çocuk Özel Oturumu'na da katılacağını vurgulayan Uzun, dezavantajlı çocukların da bu oturumda yer alacağını kaydetti.

Uzun, bir başlangıç olan TBMM Kupası ve ödülüne dair uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Talip Uzun, tüm çocukları ve vatandaşları Meclis'te düzenlenecek Bilim Şenliği'ne katılmaya, konseri ve ışık, lazer gösterilerini izlemeye davet etti.

Editör: AA AJANS