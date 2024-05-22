Seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından TBB Meclisi Üyeliği’ne 4 asıl ve 2 yedek üyenin seçilmesi için seçim yapıldı. Seçimde Cumhur İttifakı ile CHP ayrı listeler çıkardı.

Gizli oyla yapılan seçimde Cumhur İttifakı’nın 4 asıl adayı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci 128, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü 128, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan 132 ve Belediye Meclisi üyesi Erdoğan Cengiz 129 oy alarak TBB Meclis Üyeliği’ne seçildi. Cumhur İttifakı’nın yedek adayları Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör 122, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel 118 oy aldı.

CHP’nin adayları Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar 53, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli 52, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci 51, Belediye Meclis Üyesi Erdem Erol ise 54 oy aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bütün katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği’ne seçilenleri tebrik edip yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.