Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Eylül ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi Eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR