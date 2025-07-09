Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık teşkilatlarına yapılan sözleşmeli idareci atamalarında parti ve sendika referanslarına göre atama yapılmasının yanlış olduğunu belirterek, atamalarda liyakatin esas alınması gerektiğini söyledi.

Sözleşmeli idareci atamalarında yeni dönemin hızla devam ettiğine vurgu yapan Taşkın, hizmet yerine koltuğun esas alındığı, bunun için siyasilerin ve sendikaların aracılık ettiği bir ülkede sorunlar da çözülmez, hiyerarşik yapıda bozulur, ifadelerini kullandı.

Sağlık teşkilatlarına yapılan sözleşmeli idareci atamalarında çoğunluğun sendika üyesi olduğuna dikkat çeken Taşkın, Liyakat esas alınmadan yapılan atamaların sağlık hizmetlerinin sunumunda etkinliğin, verimliliğin ve kalitenin düşmesine neden olduğunun altını çizerek, siyasi veya çoğunlukla sendika referansıyla atanan kişi, liyakatten uzak olduğu için personel üzerinde de olumsuz etkilerinin görüldüğünü söyledi. Aynı zamanda bu kişilerin kurum kaynaklarının nerede, nasıl ve ne şekilde kullanılacağını bilemediklerinden kurum kaynaklarının israfına da yol açtıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi liyakat belirli ilkeleri içinde barındıran bir unsurdur. Başarılı, etkin, adil ve demokratik eğilimli bir yöneticinin liyakatli olduğundan söz edebiliriz. İdarecilerin sınavla seçilmeleri de liyakat esasının bir parçasıdır. Dolayısıyla idarecilerin sınavla seçilmeleri esasının göz ardı edilmemesi gerekir. Bu nedenle sağlık teşkilatlarında sınavla seçilmiş liyakatli insanların görevlendirilmesi önemlidir. Çünkü liyakatli bir yönetici rasyonel işleyen kurum rejiminin önünü açar, daha başarılı ve etkin hizmetler sunulmasını sağlar. Liyakat adil yönetimin en önemli unsurudur. Sağlık teşkilatlarında yürütülen hizmetin düzgün bir şekilde işleyişini sağlamak liyakatle mümkün olabilir. Bu nedenlerle liyakatin özünde biat edenler değil, doğru kişiyi idareci yapmak yatar.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ