TZOB’daki toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider, Prof. Dr. Ahmet Gümen, Dr. Ahmet Bağcı ve Abdulkadir Polat da hazır bulunurken Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden ise Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Eyyup Elmalı, Yunus Kılınç, Mehmet Baştuğ, Ahmet Eyyüpoğlu ve Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun yer aldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, TZOB heyetiyle istişare toplantısında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarımsal üretimin daha ileriye taşınmasında meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Toplantıda TZOB heyetinin görüş ve önerilerini dinleyerek gerekli adımları atacaklarının altını çizen Yumaklı, her türlü öneriye açık olduklarını ifade etti.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da verimli bir toplantı gerçekleştireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bakanımız ve 4 Bakan yardımcımızla yaptığımız istişare toplantısı çiftçilerimiz adına umut vericidir. Bakanlığımızla birlikte Birliğimizin görüş alışverişinde bulunması, sorunların masaya yatırılıp çözüm bulunması adına yapılan bu toplantının çiftçilerimiz için bir kazanım olmasını diliyorum.

Gıda sektöründe yaşanan sorunları hepimiz yakından takip ediyoruz. Gıdanın üretiminden sofraya ulaşmasına dek yaşanan pek çok sorun var. Ama bizler Sektör paydaşları olarak bu sorunları en aza indirmek ve çiftçilerimizin hak ettikleri kazancı elde etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Gıda milliyetçiliğinin gündemden düşmediği bugünlerde üreticilerimize sahip çıkmalıyız.

Bakanlığımızla yapacağımız ortak projelerle hem çiftçilerimizin üretime katkılarının daha fazla olmasını, hem de ülkemizin gıda güvencesini sağlamaya çalışacağız.

Yapılan istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, nazik ziyaretleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya ve Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum.”

Toplantıda ayrıca Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından gıdada kalıntının önlenmesi yönünde hazırlanan projenin de sunumu yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ