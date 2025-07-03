Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın 2. Olağan kongresinde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Tarık Aktaş, mazbatasını aldı.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, güven tazeleyerek yeniden göreve seçilmişti. Aktaş ve yönetimi, Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Mazbata törenine Gelecek Partisi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü, İl Başkanı Fatih Softa, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetimi katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi