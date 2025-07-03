Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bağlı sağlık tesislerinde görev yapan taşınır kayıt yetkilileri, taşınır kontrol yetkilileri ile hastane müdürleri ve idari mali işler birimleri personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yetkili personelin görev alanlarındaki uygulamaları daha etkin ve doğru bir şekilde yürütmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen eğitim, Müdürlük toplantı salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimde; Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) iş ve işlemleri başta olmak üzere, ay sonu, yılsonu ve dönem sonu mali işlemler, satın alma süreçleri ile taşınır işlemlerine ilişkin genel usul ve esaslar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Selma Yaşar, İl Konsolide Sorumlusu Murat Sarıkoca ve satın alma birimi personeli Tamer Sarı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, sunum sırasında merak ettikleri konulara dair sorular yönelterek interaktif bir ortamda bilgi alışverişinde bulunma fırsatı elde etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR