Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) ve E-Rapor Sürecinin Yürütülmesine dair bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki toplantıda Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi ve hastalıkları nedeniyle tanı almış olan 80 yaş ve üstü ve/veya yatağa bağımlı olan tüm hastalara e-rapor düzenlenmesi sürecinin yürütülmesine dair bilgilendirme yapıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş başkanlığındaki toplantıya hastane başhekimleri ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu doktorları katılım sağladı.

Toplantıda e-rapor süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme ve işleyiş hakkında istişare yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi