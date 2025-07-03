Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Huysuz Çınar” adlı kitabın yazarı, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yıldız Madak ve Okul Müdürü Vedat Keskin’i makamında kabul etti.

Ziyarette, Yıldız Madak’ın edebiyat alanında yaptığı çalışmalar ve eğitime sunduğu katkılar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenin yazarlık sürecine dair bilgi alarak, öğrenciler için kaleme alınan bu tür eserlerin eğitimi destekleyici rolüne vurgu yaptı.

Eğitim camiası adına öğretmeni tebrik eden Cemil Çağlar, “Eğitime ve edebiyata değerli katkılarınızdan dolayı sizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Yıldız Madak ise ziyarette, kitabın yazım süreci, hedef kitlesi ve öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin kısa bir sunum yaptı.

Okul Müdürü Vedat Keskin de öğretmeninin bu başarısından dolayı duyduğu gururu dile getirdi.

Ziyaret için teşekkür eden Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimi sadece dersliklerle sınırlı görmeyen, aynı zamanda sanatsal ve kültürel yönleriyle zenginleştiren öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ