Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasının ardından basın açıklaması yaptı. Geylan, 20 bin öğretmen adayının 45 dakika ders anlatarak gireceği mülakat uygulamasının, fiilen sıhhatle gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağını bildirdi.

Geylan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “79 ilde ücretli öğretmen sayısı 72 bin 723. 79 ilde norm ihtiyacı 101 bin 350. 2023 yılında MEB'de ayrılan ve emekli olan öğretmen sayısı 23 bin 670. 2024 yılında da emekli olacak öğretmen sayısı en az 20 bin olacak. 9 ay sonra yapılan ve 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında göreve başlayacak öğretmen sayısı ise sadece 20 bin olacak. Yüzbinlerce öğretmen adayı ve ailesine büyük bir hayal kırıklığı yaşatıldı!”

Mülakatın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Geylan: Mülakatı yapacak olan bir yapay zeka uygulaması değildir. İnsan unsurunun olduğu yerde tam anlamıyla objektif bir değerlendirme imkan dahilinde olamayacaktır. Mülakat komisyonu üyesinin bilgi birikimi, duygu durumu, o günkü haleti ruhiyesi, algı kapasitesi onun takdirini etkileyen temel unsurlardır. Bu itibarla aynı adayı iki farklı komisyonda mülakata alsanız verilecek puan aynı olmayacaktır. Hal böyleyken, mülakatta diretmek kul hakkı yenmesine zemin oluşturma ve binlerce adayın vebalini yüklenmek demektir. Bu vebal de mülakat uygulamasında ısrar eden tüm karar vericilerin omuzlarındadır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Devletin sözünün yerde bırakılmasına müsaade etmeyin ve sözünüz doğrultusunda öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin” dedi.

Editör: İHA AJANS