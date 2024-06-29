Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Selim Aydın, Çorumlu hemşehrimiz Genel Başkanı Talip Geylan’ın bugün ilimize geleceğini dile getirerek gün içinde eğitim alanındaki önemli isimlerle bir araya geleceğini vurguladı.

Talip Geylan ayrıca saat 18.00’de Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Otelcilik Lisesi) düzenlenecek olan özel istişare toplantısına katılacağı, eğitim politikaları ve yerel gelişmeler hakkında istişarede bulunacağı da belirtildi.l

Toplantıya Türk Eğitim – Sen Şube yönetim Kurulları, ilçe temsilcileri ve işyeri temsilcileri de katılacak.

Editör: HABER MERKEZİ